Wohnquartier Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$96,236
;
2
ID: 28337
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 40.5m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
