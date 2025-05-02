  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$645
;
6
ID: 28174
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se dvosoban lijepo namjesten stan povrsine 68m2 na odlicnoj lokaciji Zagoric.Stan se nalazi na 2. spratu stambene zgrade koja ne posjeduje lift.Cijena: 550€

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
