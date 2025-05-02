  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar

Bar, Montenegro
von
$2,171
;
10
ID: 28629
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Über den Komplex

Prodaju se stanovi u izgradnji na sjajnoj lokaciji u Ilino - Baru, na svega par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine i garažnog mjesta. Stanovi su raznih struktura. Kvadrature jednosobnih stanova:  44.45m2, 56.42m2, 55.71m2. Kvadrature dvosobnih stanova: 73.90m2, 79.90m2, 83.75m2, Cijene stanova se kreću od 1.850EUR/m2 do 2.100EUR/m2. Rok završetka je predviđen za sredinu 2026 godine.

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

