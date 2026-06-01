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Wohnquartier Kfar saba quartier calme et tres demande

Kfar Saba, Israel
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ID: 37124
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Kfar Saba
  • Adresse
    Shoshana Damari

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5 TEIL – DEGAGATED VIEW – LUMINOUS Wohnung von 5 Zimmern mit einer Fläche von 128 m2 Netto (167 m2 arnona), genießen Sie einen schönen offenen Blick. ✔️ Ausstellung Südost, sehr hell ✔️ Offene Küche und angenehmer Wohnraum ✔️ 2 Badezimmer ✔️ Mama ✔️ 2 Parkplätze ✔️ Höhle Eine funktionale Wohnung, gut ausgerichtet, mit realem Potenzial für eine Familie.

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Kfar Saba, Israel
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