  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana

Wohnquartier Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana

Ra’anana, Israel
von
$18,90M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37948
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Atidim

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
✨ Einfamilienhaus mit Pool – East Raanana ✨In einer der begehrtesten Viertel von Raanana East, in der Nähe der Ohel Ari Synagoge, bietet dieses freistehende Haus vor nur 3 Jahren eine seltene, moderne und elegante Wohnumgebung. Die Unterkunft verfügt über 8 Zimmer und bietet schöne Empfangsbereiche, eine hervorragende Deckenhöhe und einen Flüssigkeitskreislauf für ein komfortables Familienleben. ✔️ Schwimmbad ✔️ Privater Aufzug ✔️ Sehr großer Keller mit Kinoraum ✔️ Schöne Elternsuite ✔️ Terrasse angrenzend an die Küche ✔️ Moderne Dienstleistungen ✔️ Letzte 3 Jahre Haus nur Ein helles und raffiniertes Anwesen, das modernen Komfort, Volumen und gesuchte Lage kombiniert.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Villa dexception A ashdod
Aschdod, Israel
von
$14,50M
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$3,69M
Wohnviertel Appartement 4 pieces a vendre en deuxieme ligne de mer a bat yam quartier haatsmaout
Bat Yam, Israel
von
$2,45M
Wohnviertel A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Sie sehen gerade
Wohnquartier Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Ra’anana, Israel
von
$18,90M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,37M
Was, wenn Sie eine neue Wohnung in Jerusalem zu einem Preis kaufen könnten, der wahrscheinlich nicht wieder gesehen werden wird? Im prestigeträchtigen Mordot Arnona Projekt, entdecken Sie eine herrliche 5-Zimmer-Wohnung von 123 m2 im 15. Stock auf 18, genießen außergewöhnliche Helligkeit un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,62M
Die Wohnung ist neu. 50m vom Strand und Royal Beach Hotel. Aufzug direkt in die Wohnung. Ausgestattet und möbliert
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$4,88M
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen