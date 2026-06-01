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Wohnquartier Villa de haut standing a kadima

Kadima, Israel
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$5,70M
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ID: 36912
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Dorf
    Kadima
  • Adresse
    Hankin

Über den Komplex

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Außergewöhnliche Residenzen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand Im Herzen von Kadima, einer der gefragtesten und qualitativen Ortschaften von Sharon, entdecken Sie ein exklusives Projekt bestehend aus nur 16 renommierten Hütten. Kadima verführt durch seine außergewöhnliche Lebensumgebung, kombiniert Wohnruhe, grüne Umgebung und unmittelbare Nähe zu den Hauptstraßen im Zentrum Israels. Kadima ist eine der beliebtesten Adressen für Familien, die ein hochwertiges Wohnumfeld genießen möchten, während Sie nur wenige Minuten von Netanya, Ra'anana, Herzliya und Tel-Aviv entfernt sind. Dieses Projekt wird von einem anerkannten Bauherrn durchgeführt, Spezialist für den Bau von prestigeträchtigen Villen, genießen einen soliden Ruf für die Qualität seiner Leistungen, seine unwahrscheinlichen Finishes und seine Liebe zum Detail. Villen für absoluten Komfort Jede Villa wurde entworfen, um großzügige Volumina, perfekte Funktionalität und ein besonders hohes Leistungsniveau zu bieten. Ausgestatteter Keller: • Idealer unabhängiger Raum für ein Studio • Lounge • Kammer • Viele Einrichtungen (Büro, Spielzimmer, unabhängige Unterkunft, Gästeraum) Erdgeschoss: • Großes helles Wohnzimmer • Moderne amerikanische Küche • Direkter Zugang zum privaten Garten • Privater Pool • Elegante und funktionale Empfangsräume Boden: • 4 geräumige Zimmer • High-End Elternsuite • Moderne Badezimmer • Optimaler Komfort für die ganze Familie Hochstehende Dienstleistungen Die Villen werden von edlen Materialien, modernen Annehmlichkeiten und Premium-Finishs profitieren, die den anspruchsvollsten Standards des israelischen Immobilienmarktes entsprechen. Fälligkeit • Arbeitsbeginn: September 2026 • Bauzeit: 24 Monate • Voraussichtliche Lieferung: September 2028 Ein seltenes Projekt, das auf eine Klientel zielt, die Exklusivität, Raum und Lebensqualität in einem der begehrtesten Sektoren Sharons sucht.

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