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Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanja, Israel
von
$852,000
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ID: 37857
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Ussishkin, 19

Über den Komplex

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Wohnung mit einem sehr geräumigen Wohnzimmer, sehr klar und völlig unbeobachtet Blick. Das Hotel liegt in der Nähe des Kikar und des Strandes. Ausgezeichnete Wohnung für Wohnung oder Investition.

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Netanja, Israel
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