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Wohnquartier Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble

Ra’anana, Israel
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ID: 37093
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    rhbt byt hknst

Über den Komplex

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Wohnung mit 5 Zimmern mit Terrasse Parkplatz und Keller. Terrasse von 10 m2. Schöne offene Küche. Erneuertes Gebäude mit Mamad. Stadtzentrum in der Nähe der Synagoge von Rav Pinto hat 2 nicht d arouza aber ruhig. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn.

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Ra’anana, Israel
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