  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent

Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent

Ra’anana, Israel
von
$1,21M
01.06.26
$1,21M
31.05.26
$1,20M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37102
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neue 4 Zimmer mit seltenen Bänden – Borohov Street, Raanana Eine Wohnung, die sich durch das unterscheidet, was fast nicht mehr gefunden wird: sehr große Innenvolumina und eine Terrasse von 13 m2 um das Wohnzimmer täglich zu erweitern. Im 4. Stock eines Gebäudes vor zwei Jahren renoviert, ist die Wohnung völlig neu und sofort verfügbar. Das geräumige Wohnzimmer und die großzügige Elternsuite bieten ein echtes Gefühl von Raum und Komfort vom Eingang. Borohov Street, zentral und gefragt, ermöglicht einen Lebensstil zu Fuß: Geschäfte, Schulen und Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe. ✔️ Neue Wohnung ✔️ Renoviertes Gebäude ✔️ Terrasse 13 m2 ✔️ Außergewöhnliche Mengen ✔️ Sichere Roboterparkplätze Ein Gut für Käufer, die Raum, Zentralität und Lebensqualität bevorzugen, mehr als Sicht. Um zu besuchen.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$4,29M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$4,38M
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Bat Yam, Israel
von
$2,67M
Wohnviertel Baka ramat baka
Jerusalem, Israel
von
$2,100
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$4,40M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,21M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$914,920
Wohnprojekt im Herzen von Yafo, dessen strategische Lage es in der Nähe von lokalen Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn. Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Nahalat Benyamin Street 116 zum Verkauf Exklusiv Neues Gebäude 2,5 Stück in 2 Stück umgewandelt 50m2 mit Balkon von 5m2 2. Stock Aufzug Preis : 2950.000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$2,57M
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist di…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen