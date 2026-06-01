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Wohnquartier Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 36986
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Über den Komplex

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Exklusiver Verkauf im Stadtteil Nevé Hadarim, 4-Zimmer-Wohnung renoviert hoch stehend mit großer Terrasse und offener Aussicht! Wenn Sie versuchen, in eine Wohnung zu gehen, die keine Arbeit erfordert - dies ist die Wohnung, die Sie benötigen. Geräumige und helle 4-Zimmer-Wohnung, 91 m2, im 8. Stock auf 9 in einem sauberen und ruhigen Gebäude. ✅ Große sonnige Terrasse von ca. 18 m2 ✅ Westnorth Ausstellungen — hell und luftig den ganzen Tag ✅ Komplette Renovierung hoch stehend ✅ Parkett in der gesamten Wohnung ✅ Master Suite mit WC und Bad ✅ 2 Lifte ✅ Stellplatz am Tabu ✅ Flugzeugschutz im Gebäude ✅ Eigentumsgebühren etwa 300 ✅ Steuer ca. 1 050 für zwei Monate ? Riesiger Vorteil: Das Gebäude ist in fortgeschrittenen Prozess der Hinzufügung von mamad - alle Zahlungen bereits gemacht! Potenzial für sinnvolle Wertschätzung und Frieden des Geistes für die Zukunft. Perfekte Wohnung für Familien auf der Suche nach Lebensqualität, gute Lage und Unterkunft bereit zu leben. Verkaufspreis 2,590 000

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Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
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