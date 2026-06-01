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Wohnquartier Quartier harakafot haim hefer rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 36985
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

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Wohnung 5 Zimmer, Harakafot Rishon LeZion Bezirk, 124 m2 gebaut, Etage 12 auf 27, sonnige Terrasse 14 m2 westlich mit unverbauten und ewigen Blick auf das Meer, Nord-, West- und Süd-Ausrichtung, Tiefgarage, mamad, 3 Aufzüge, kürzlich und gepflegtes Gebäude, luxuriöse Lobby und Aufenthaltsraum, junger und moderner Bereich geeignet für Familien, Parks und Sportplätze in Gehdistanz, bequeme, qualitative und luxuriöse Wohnerlebnis

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Rischon LeZion, Israel
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