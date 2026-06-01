  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Projet neuf proche kikar

Wohnquartier Projet neuf proche kikar

Netanja, Israel
von
$3,69M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37267
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 40

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Smilansky Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Marketing für Pre Sale Im Stadtzentrum von Netanya In der Nähe der Anfänge, Synagoge,gan und gegenüber dem Park von Jerusalem Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfernt Das Projekt wird von einem der bekanntesten Bauherren von Netanya durchgeführt. Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Speicher Wir bieten Ihnen Apartments 4 Zimmer 107m2 plus 61 m2 Terrasse Nord-Ost-Ausrichtung Terrasse soccah 1 Stock 4 Zimmer 115 m2 plus 22m2 Terrasse Südostorientierung 5 Zimmer von 116 m2 plus 22 m2 Terrasse Süd-West-Ausrichtung 5 Zimmer von 129 m2 plus 22 m2 Terrasse Nordwest Orientation Startarbeit Juni 2026 Dauer der Arbeit 42 Monate Projekt neun netanya nicht manmquer

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$4,05M
Wohnviertel Michkenot haouma prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$5,95M
Wohnviertel 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,24M
Wohnviertel Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,06M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,69M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
von
$504,100
Ein großes Projekt mit enormem Potenzial
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
4-Zimmer-Wohnung in Kiryat Yovel, in der Nähe des Bezirks Beit Vagan. Mit städtischem Erneuerungsprojektpotenzial (Pinouy-Binouy) - 60% der Miteigentümer haben bereits unterzeichnet. Eine echte Gelegenheit zu ergreifen!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement 2 piEces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 piEces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 piEces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 piEces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 piEces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 piEces rue dizengoff tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 piEces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$923,000
Ferienwohnung 2 Zimmer von 40 m2 Das Hotel liegt im 1. Stock auf der Dizengoff Street, in der Nähe von Jabotinsky, im Herzen von Tel Aviv. Das Gebiet bietet ein komplettes städtisches Leben, kombiniert Geschäfte, Cafés, Restaurants und Zugänglichkeit. Das Anwesen wurde von einem Architekte…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen