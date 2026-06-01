  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier

Wohnquartier

Ra’anana, Israel
von
$9,10M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37382
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Atidim

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Luxusprojekt in Ra Nur 20% bis zur Lieferung bezahlen. Das Projekt umfasst einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Kinoraum und luxuriöse Geschäfte. Große Auswahl an Wohnungen und Penthouses zu außergewöhnlichen Vorverkaufspreisen, die nicht zurückkommen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns schnell. Luxusprojekt in Ra Bezahlen Sie nur 20% bis zur Lieferung. Das Projekt umfasst einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Kinoraum und luxuriöse Geschäfte. Eine große Auswahl an Wohnungen und Penthouses zu exklusiven Presale-Preisen, die nicht zurückkehren werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte bald.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,30M
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,17M
Wohnviertel A vendre appartement 4 piEces A kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanja, Israel
von
$873,300
Wohnviertel Cottage situe au centre
Aschkelon, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$741,950
Sie sehen gerade
Wohnquartier
Ra’anana, Israel
von
$9,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$994,000
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,76M
Smilansky Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Marketing für Pre Sale Im Stadtzentrum von Netanya In der Nähe der Anfänge, Synagoge,gan und gegenüber dem Park von Jerusalem Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$3,52M
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, wen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen