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Wohnquartier Investissement rare en centre ville

Ra’anana, Israel
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ID: 37109
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Levi Eshkol, 20

Über den Komplex

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Sehr helle 3 Zimmer im Zentrum von Raanana, mit Mirpeset von 15 m2, schöne Küche, Parkplatz und Abstellraum. Ein seltenes Produkt an dieser Stelle, ideal für eine Investition. Ein sehr populär, um schnell zu sehen.

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Ra’anana, Israel
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