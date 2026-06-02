Wohnquartier Rare a la location maison avec piscine

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✨ Vermieten – Familienhaus mit Schwimmbad westlich von Ra'anana ✨Dieses Haus liegt in einer ruhigen und begehrten Gegend des westlichen Raanana und bietet eine seltene Wohnumgebung für eine Familie, die Raum, Komfort und Außen sucht.
Das auf einem Grundstück von 380 m2 erbaute Haus entwickelt ca. 420 m2 mit schönen Bänden und einer wirklichen Trennung von Wohnräumen.
✔️ 8 Stück + mamad
✔️ 5 Schlafzimmer
✔️ Doppelzimmer
✔️ Großer Keller
✔️ Privater Pool
✔️ Angenehm und einfach zu leben Garten
Ein helles und funktionales Haus, ideal für eine Familie, die eine begehrte Wohnumgebung genießen möchten, während in der Nähe von Annehmlichkeiten.
Standort auf der Karte
Ra’anana, Israel
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