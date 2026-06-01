Wohnquartier Projet neuf proche kikar

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Smilansky Netanya Projekt
Projektstatus
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben.
Marketing für Pre Sale
Im Stadtzentrum von Netanya
In der Nähe der Anfänge, Synagoge,gan und gegenüber dem Park von Jerusalem
Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfernt
Das Projekt wird von einem der bekanntesten Bauherren von Netanya durchgeführt.
Apartment verfügt über
Boden im ganzen Haus 80x80
Zentrale Klimaanlage
Qualität Badezimmermöbel
Grohe Markenventil
Qualität Innentür
Anpassbare Küche
Elektrische Speicher
Wir bieten Ihnen Apartments
4 Zimmer 107m2 plus 61 m2 Terrasse
Nord-Ost-Ausrichtung Terrasse soccah
1 Stock
4 Zimmer 115 m2 plus 22m2 Terrasse
Südostorientierung
5 Zimmer von 116 m2 plus 22 m2 Terrasse
Süd-West-Ausrichtung
5 Zimmer von 129 m2 plus 22 m2 Terrasse Nordwest Orientation
Startarbeit Juni 2026
Dauer der Arbeit 42 Monate
Projekt neun netanya nicht manmquer
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
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