  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Projet neuf proche kikar

Wohnquartier Projet neuf proche kikar

Netanja, Israel
von
$3,97M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37252
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 40

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Smilansky Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Marketing für Pre Sale Im Stadtzentrum von Netanya In der Nähe der Anfänge, Synagoge,gan und gegenüber dem Park von Jerusalem Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfernt Das Projekt wird von einem der bekanntesten Bauherren von Netanya durchgeführt. Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Speicher Wir bieten Ihnen Apartments 4 Zimmer 107m2 plus 61 m2 Terrasse Nord-Ost-Ausrichtung Terrasse soccah 1 Stock 4 Zimmer 115 m2 plus 22m2 Terrasse Südostorientierung 5 Zimmer von 116 m2 plus 22 m2 Terrasse Süd-West-Ausrichtung 5 Zimmer von 129 m2 plus 22 m2 Terrasse Nordwest Orientation Startarbeit Juni 2026 Dauer der Arbeit 42 Monate Projekt neun netanya nicht manmquer

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Chadera, Israel
von
$1,99M
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,89M
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,45M
Wohnviertel Grand 3 pieces avec balcon a renover
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$2,57M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,97M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,67M
In einem renovierten Gebäude mit Aufzug 2 Schritte von Rothschild, ruhige und grüne Straße. 140 m2 / 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer / 2 Toiletten + Balkon Terrasse auf der Straße. 4 Luftorientierungen, nur oben
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$4,38M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,40M
EXCLUSIVITY TOWER - ZU VERKAUF LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 Entdecken Sie dieses unglaubliche 75 m2 Apartment im renommierten Meier Tower am Rothschild Boulevard, Tel Avivs begehrteste Adresse. Dieses außergewöhnliche Anwesen bietet High-End-Features und luxuriöse Materialien für …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen