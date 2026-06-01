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Wohnquartier Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
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ID: 37246
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Dorf
    Beit Yizhaq - Shaar Hefer

Über den Komplex

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Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Der Hersteller Avraham Amram, dessen Ruf nicht mehr zu tun ist, hat bereits mehrere Projekte auf Hadera,Zichon Yaacov,Eilat und in anderen Städten Israels durchgeführt Projektmerkmale Das Projekt Momento umfasst verschiedene Arten von Wohnungen von 3 Zimmern bis 5 Zimmer sowie Penthouses mit privatem Jacuzzi Exterieurbeschichtung der letzten Generation Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer schönen Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 3 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung in 3 Jahren Mai 2026 Bankgarantie Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage neueste Generation Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Wohnungsräume von 104 m2 +15m2 Terrasse Ferienwohnung 4 Zimmer 106 m2 + 19m2 Terrasse Ferienwohnung 5 Zimmer 132 m2+ 20 m2 Terrasse

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Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
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