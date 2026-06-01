  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Beit Yizhaq - Shaar Hefer
  4. Wohnquartier Projet neuf de haut standing sur le kikar

Wohnquartier Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$3,43M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37241
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Dorf
    Beit Yizhaq - Shaar Hefer

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Der Hersteller Avraham Amram, dessen Ruf nicht mehr zu tun ist, hat bereits mehrere Projekte auf Hadera,Zichon Yaacov,Eilat und in anderen Städten Israels durchgeführt Projektmerkmale Das Projekt Momento umfasst verschiedene Arten von Wohnungen von 3 Zimmern bis 5 Zimmer sowie Penthouses mit privatem Jacuzzi Exterieurbeschichtung der letzten Generation Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer schönen Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 3 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung in 3 Jahren Mai 2026 Bankgarantie Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage neueste Generation Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Wohnungsräume von 104 m2 +15m2 Terrasse Ferienwohnung 4 Zimmer 106 m2 + 19m2 Terrasse Ferienwohnung 5 Zimmer 132 m2+ 20 m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec piscine privee
Chadera, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,73M
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$4,69M
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Chadera, Israel
von
$1,41M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$3,43M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,59M
Das MODA-Projekt ist ein 10-stöckiges Boutique-Gebäude mit Privatsphäre und Komfort dank einer begrenzten Anzahl von Wohnungen pro Etage. Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit Parkplatz, sowie luxuriöse Penthäuser, geeignet für Familien und Investoren. PRESAL PRICES für die ersten 5 Wohnungen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$5,21M
Givat Shmouel Project – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein außergewöhnliches Projekt, das sich in einem der beliebtesten Stadtteile Israels befindet. Eine strategische Lage im Herzen von Givat Shmouel, in der Nähe von Synagogen, Geschäften und Straßen, die direk…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Wohnviertel Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Wohnviertel Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,32M
Exklusives Projekt auf einer der beliebtesten Straßen von Tel Aviv, kombiniert lokalen Charme und modernes Stehen. Regie Gorel und entworfen von Lior Ben Dov Architects, mit einem hohen Niveau an Anforderungen und Ausführungen. Schlüsselmerkmale: Elegante Architektur und optimierte Pläne G…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen