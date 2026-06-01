  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Projet netanya centre ville

Wohnquartier Projet netanya centre ville

Netanja, Israel
von
$3,48M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37210
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kaplansky, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sun Garden Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer in der Straße Bellinsson in der Nähe der Kikar weniger als 15 Minuten zu Fuß und in der Nähe von Dach Projektmerkmale Sun Garden Projekt auf mehreren Dunam gebaut Die renommierten Wohngebäude werden von Gärten und privaten Spielplätzen in der Residenz umgeben sein Sun Garden erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby mit einer schönen Höhe Das wird dekoriert und von einem 2 luxuriöse ulifte schnell und modern inklusive einer shabbatisue Das Projekt begleitet eine Garantie Apartment verfügt über Wohnung von 4,5 Zimmern mit einer Oberfläche von 124m2 plus eine Terrasse von 16m2 Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von 130 m2 plus eine Terrasse von 24m2 Sehr luxuriöser Innenservice Porzellan-Granitfliesen 80/80 oder 100/100 Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation. Hochwertige Innentüren Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan Badezimmerfliesen bis zur Decke Hängende Toiletten Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Qualitätsmischerventil Wohnung verkauft mit Parkplatz Ausgabe März/April 2030

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Tel-Aviv, Israel
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale
Haifa, Israel
von
$425,420
Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Netanja, Israel
von
$6,66M
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,78M
Wohnviertel Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,35M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,48M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Wohnviertel Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Wohnviertel Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Wohnviertel Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra’anana, Israel
von
$1,99M
Innenstadt Raanana. Duplex-Wohnung im 3. und obersten Stock. Immense Wohnzimmer. Atypische Wohnung mit viel Charme. Blick auf den Park. High Demand Street. Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$4,42M
Givat Shmouel Project – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein außergewöhnliches Projekt, das sich in einem der beliebtesten Stadtteile Israels befindet. Eine strategische Lage im Herzen von Givat Shmouel, in der Nähe von Synagogen, Geschäften und Straßen, die direk…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$4,20M
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, wen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen