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Wohnquartier Calme verdoyant renove piscine possible

Ra’anana, Israel
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ID: 37104
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

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Schönes Ferienhaus mit 7 Zimmern mit großem Keller. Geräumiger, großer Garten. Ideal für eine Familie, die Zimmer sind groß, angenehm und hell. In der Nähe von Schulen und Annehmlichkeiten.

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Ra’anana, Israel
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