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Wohnquartier Bon emplacement

Netanja, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 36

Über den Komplex

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Für unabhängige oder Investition !!! Im Herzen von Natanya / Smilansky Street - Büro 30 m2, / 18 m2 neto, unterteilt in 2 Büros, 1. Stock + Aufzug, Sofort

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