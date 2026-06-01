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Wohnquartier Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 37000
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Über den Komplex

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Zum Verkauf seltene Immobilie auf hoher Etage mit Gefühl der Privatsphäre, offene Räume und atemberaubende Meerblick ▪️ 104 m2 4 Ausstellungen - von der Terrasse Blick nordwestlich, östlich ▪️ 40 m2 periphere Terrasse ▪️ 12. Stock mit offenem und schönem Blick ▪️ 4 komplette Ausstellungen – Ost-Nord-West-Süd ▪️ Offener Blick auf das Meer und den Horizont aus allen Winkeln Die Wohnung hat eine komplette und saubere Renovierung von hohem Niveau, mit einem perfekten Layout für eine Familie auf der Suche nach einer echten Lebensqualität. ✔️ Komplette Renovierung vor einem Jahr ✔️ Gaswasserheizung ✔️ Mini Zentralklimaanlage ✔️ Geräumiges und helles Wohnzimmer mit Ausgang zur Traumterrasse ✔️ Benutzerdefinierte Zimmerküche mit Glasschränken ✔️ Luxuriöse Elternsuite inklusive: Ankleidezimmer + WC und private Dusche ✔️ Große und geräumige Zusatztoiletten und Dusche - koreanischer Marmor in Badezimmern ✔️ Separate Wäsche ✔️ Zimmer mit integriertem Zimmer ✔️ Mamas 14 m2 - außergewöhnliche Abmessungen ✔️ 2 Parkplätze in Serie ✔️ Die Wohnung kann nach Verhandlungen möbliert verkauft werden Schnelle oder flexible Freigabe. Luxuriöses und gepflegtes Gebäude mit:️ Sporthalle ? Sauna ? Duschen ?️ Luxuriöse Eingangshalle und Atmosphäre des echten Stehens

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Rischon LeZion, Israel
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