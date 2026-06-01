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Wohnquartier Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya

Netanja, Israel
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01.06.26
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31.05.26
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ID: 37029
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Deganya, 71

Über den Komplex

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Dieses Haus passt nicht jedem. Es ist ideal für diejenigen, die ein echtes Zuhause suchen, eine warme und friedliche Atmosphäre. Geräumig und hell, dieses zweifamilienhaus befindet sich in einem ruhigen toten Ende in Kiryat Hasharon. Mit einer Fläche von 264 m2 ist es auf einem Grundstück von ca. 295 m2 mit einem Garten mit Obstbäumen gebaut. Baujahr 2011 und in ausgezeichnetem Zustand. Im Erdgeschoss, ein großes Wohnzimmer mit hohen Decken, Buchtfenster und funktionellen Kamin. Der Kamin, eine echte Wärmequelle, schafft eine warme und freundliche Atmosphäre im Winter. Geräumige Küche und Wohnzimmer für Gäste. Im Obergeschoss befinden sich vier Schlafzimmer mit einer Master-Suite. Zwei Schlafzimmer mit Zugang zu einem Balkon. Insgesamt drei Badezimmer im Haupthaus. Im Keller, eine separate Wohnung mit Küche, Bad und zwei Toiletten. Ideal für ein Familienmitglied oder eine Einzelperson. Das Haus befindet sich in einem gesuchten Viertel, beliebt bei Familien und Techniker. In der Nähe von Schulen, einem Park, einem städtischen Sportzentrum und einem Stadion. Einfacher und schneller Zugang zum Highway 2 und etwa 15 Minuten mit dem Auto vom Meer. Dieses Haus des Charakters wird für diejenigen gemacht, die Qualität des Lebens, Raum und Privatsphäre suchen. Es ist kein Standardhaus und es wird nicht jedem entsprechen.

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Netanja, Israel
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