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Wohnquartier Centre ville face au parc pour famille religieuse

Ra’anana, Israel
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ID: 37941
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaBanim

Über den Komplex

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Besonders geeignet für eine religiöse Familie, bietet diese 5-Zimmer-Wohnung in der Opsterland Street 130 m2 Wohnfläche sowie eine 12 m2 Soukka Terrasse mit offenem Blick auf den kleinen Park. Das Apartment befindet sich im 4. Stock und genießt eine angenehme und grüne Umgebung im Herzen der Stadt. ✔️ Doppelwaschbecken ✔️ 2 Öfen ✔️ Soukka Terrasse ✔️ Offene Sicht ✔️ 1 Parkplatz ✔️ Miklat im Erdgeschoss ✔️ Nahe Synagogen, Schulen und Annehmlichkeiten Eine komfortable und funktionale Wohnung, ideal für ein angenehmes Familienleben in einer gesuchten Gegend von Raanana.

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Ra’anana, Israel
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