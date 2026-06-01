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Wohnquartier Affaire prevoir renovation complete superbe localisation

Ra’anana, Israel
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01.06.26
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ID: 37113
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Yigael Yadin

Über den Komplex

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8.5-Stück Cottage mit großem Potenzial. Vor einem Park. Eine Straße. Ruhige Nachbarschaft. Großer Keller.

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Ra’anana, Israel
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