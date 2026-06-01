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Wohnquartier Central 2 terrasses proche commerces

Ra’anana, Israel
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ID: 37441
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaNotrim

Über den Komplex

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Dieses 5-Zimmer-Duplex befindet sich in einer begehrten Wohnumgebung in Raanana und bietet eine seltene Balance zwischen Innenvolumen und Außenräumen. Ein guter Gedanke für ein echtes Familienleben, mit einer Organisation auf zwei Ebenen fließend und funktional. ✔️ 5 Stück ✔️ 2 Terrassen → 80 m2 im Obergeschoss – ein echter Wohnraum im Freien → 12 m2 im Wohnzimmer ✔️ Küchenversteck mit schönen Volumina ✔️ Mama ✔️ 3 Badezimmer ✔️ 2 Parkplätze ✔️ Höhle ✔️ 5. Stock mit Aufzug (Shabbat) ✔️ Nordostorientierung Was macht den Unterschied: Die Terrasse von 80 m2. Ein seltener Raum in Raanana, der den Lebensstil der Wohnung vollständig verändert. Eine Immobilie, die sowohl den Komfort einer Wohnung als auch die Vorteile eines Hauses bietet.

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Ra’anana, Israel
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