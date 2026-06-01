  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Projet netanya centre ville

Wohnquartier Projet netanya centre ville

Netanja, Israel
von
$3,23M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37218
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kaplansky, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sun Garden Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer in der Straße Bellinsson in der Nähe der Kikar weniger als 15 Minuten zu Fuß und in der Nähe von Dach Projektmerkmale Sun Garden Projekt auf mehreren Dunam gebaut Die renommierten Wohngebäude werden von Gärten und privaten Spielplätzen in der Residenz umgeben sein Sun Garden erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby mit einer schönen Höhe Das wird dekoriert und von einem 2 luxuriöse ulifte schnell und modern inklusive einer shabbatisue Das Projekt begleitet eine Garantie Apartment verfügt über Wohnung von 4,5 Zimmern mit einer Oberfläche von 124m2 plus eine Terrasse von 16m2 Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von 130 m2 plus eine Terrasse von 24m2 Sehr luxuriöser Innenservice Porzellan-Granitfliesen 80/80 oder 100/100 Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation. Hochwertige Innentüren Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan Badezimmerfliesen bis zur Decke Hängende Toiletten Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Qualitätsmischerventil Wohnung verkauft mit Parkplatz Ausgabe März/April 2030

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$2,29M
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,984
Wohnviertel Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$4,05M
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$3,50M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,23M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
von
$1,78M
Eine außergewöhnliche Adresse im Herzen einer biblischen Erde Wohnen hier ist nicht nur die Wahl einer Wohnung...? Es ist Teil einer tausendjährigen Geschichte. Gelegen auf den Höhen von Tsfat (Safed), im Herzen von Galilee, dieses Projekt Anker im biblischen Gebiet des Stammes von Neftali —…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam
Wohnviertel Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam
Wohnviertel Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,48M
Neues Penthouse von 134 m2 + 41 m2 Terrasse. Aufzug und Parkplatz inbegriffen. Sehr hell, perfekt für eine Familie. Suchort
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aschdod, Israel
von
$1,14M
Zum Verkauf – schöne 5-Zimmer-Wohnung in der Kineret Street in Ashdod (Nachbarschaft Youd Alef). Komplett neu renoviert, bietet es eine Fläche von 170 m2 mit zwei geräumigen Balkonen. Das Apartment ist klimatisiert und verfügt über Privatparkplätze und einen Keller. Das Hotel liegt im 3. Sto…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen