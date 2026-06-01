  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Centre ville belle terrasse

Wohnquartier Centre ville belle terrasse

Ra’anana, Israel
von
$3,99M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37121
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Hafetz Haim, 19 Hafetz Haim Garden

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neue Gelegenheit in Raanana – Hafetz Haim Street In der Nähe der Yhavne Schule, in einer Familie und nach Umwelt gesucht. Wohnung 4 Zimmer, sehr geräumig und angenehm zu leben : ✔️ 120 m2 Wohnfläche (160 m2 Arnona) ✔️ Schöne Terrasse von 25 m2, ideal für die Soucca ✔️ Großer Wohnraum ✔️ Mama ✔️ 2 Badezimmer ✔️ 2 Keller ✔️ 2 Parkplätze Eine Wohnung mit seltenen Volumen, gut gelegen, bietet einen echten Komfort des täglichen Lebens. ? Für weitere Informationen oder für einen Besuch kontaktieren Sie uns

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$19,95M
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Chadera, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$6,99M
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,39M
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$480,600
Sie sehen gerade
Wohnquartier Centre ville belle terrasse
Ra’anana, Israel
von
$3,99M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,18M
Sun Garden Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer in der Straße Bellinsson in der Nähe der Kikar weniger als 15 Minuten zu Fuß und in der Nähe von Dach Pr…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Ra’anana, Israel
von
$2,90M
Raanana wird gesucht. Nach Tama bauen. 4 Zimmer komplett renoviert. Große Zimmer. In der Nähe aller Geschäfte und Ariel School
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$3,01M
Projekt Zangville — Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Khayat freut sich, ein exklusives Projekt in idealer Lage im Stadtzentrum von Netanya, auf der sehr ruhigen und gefragten Rue Zangville präsentieren. Dieser Bereich profitiert von allen Vorteilen des S…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen