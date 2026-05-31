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Wohnquartier Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable

Netanja, Israel
von
$2,38M
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Wohnquartier Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
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ID: 37586
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

Über den Komplex

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Verkaufen – Duplex Penthouse 5 Zimmer mit Panoramaterrasse und Pool Ausgezeichnete Penthouse-Duplex auf der 11. und 12. Etage, bietet einen unverbauten Blick und einen modernen und hellen Wohnraum. Die Wohnung umfasst 119 m2 im 11. Stock mit einer Terrasse von 12 m2, sowie ein Hauptschlafzimmer im 12. Stock mit einem eigenen Bad und einem Balkon von 12 m2. Eine große Terrasse von 110 m2, piscinable, ermöglicht es Ihnen, die Außenseite voll zu genießen. Das Penthouse verfügt über drei Badezimmer, vier Toiletten und einen Parkplatz. Die Arbeit hat bereits im Gebäude begonnen, in der Nähe des Meeres, Geschäfte, Dienstleistungen, Schulen und Transport.

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