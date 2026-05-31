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Wohnquartier A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

Netanja, Israel
von
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ID: 37676
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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Park HaYam, Netanya, nahe am Meer. Neue Wohnung von 102 m2 + Terrasse 14 m2, 10. Stock, 4 Zimmer. Electra-Projekt, moderner 30-stöckiger Turm. Parkplatz + Keller, unmittelbarer Eingang. Familienbereich, in der Nähe von Geschäften, Schulen und Stränden. Preis nach unten: 3,050.000 (Förderpreis 3,390.000)

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Netanja, Israel
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