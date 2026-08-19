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Ferienhäuser in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

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Municipal Unit of Evrostina
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11 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$448,669
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 99 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$2,24M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lykoporia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lykoporia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Eastern Peloponnese. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$761,551
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lykoporia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lykoporia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 133 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 133 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus …
$531,319
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$212,528
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lykoporia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lykoporia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 203 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 203 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 304 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 304 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$861,917
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 250 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$755,654
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 285 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 285 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$625,776
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 160 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$425,055
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 85 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$165,299
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Immobilienangaben in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

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