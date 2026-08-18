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Ferienhäuser in Municipality of Sikyona, Griechenland

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Municipal Unit of Sikyona
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7 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 367 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 367 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$708,425
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzi…
$206,624
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzim…
$354,213
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$365,621
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$326,166
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einer Küche, …
$649,390
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 245 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 245 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$649,390
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