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Ferienhäuser in Pyrgos, Griechenland

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8 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Ioannis, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 218 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$389,634
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Katakolon, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Katakolon, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 72 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Haus besteht aus …
$177,106
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Pyrgos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Pyrgos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 230 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$318,791
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Katakolon, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Katakolon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 153 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$354,213
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Varvasaina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Varvasaina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm in Western Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimm…
$305,357
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Katakolon, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Katakolon, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$259,756
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Ferienhaus in Agios Ioannis, Griechenland
Ferienhaus
Agios Ioannis, Griechenland
Fläche 177 m²
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 177 Quadratmetern auf der Insel Korf…
$692,552
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Ioannis, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 260 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 3 Schla…
$685,155
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Immobilienangaben in Pyrgos, Griechenland

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