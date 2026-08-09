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Ferienhäuser in Gemeinde Nafplio, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 144 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 144 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$897,339
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Tiryntha, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 198 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem WC. Er…
$366,020
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Ferienhaus in Drepano, Griechenland
Ferienhaus
Drepano, Griechenland
Fläche 272 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 272 qm in Eastern Peloponnes. Ein Blick auf die Sta…
$141,685
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Tiryntha, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 434 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 434 qm in Peloponnes. 1. Stock besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$590,354
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