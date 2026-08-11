Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Assos - Lechaio
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Municipal Unit of Assos Lechaio, Griechenland

;
Assos
5
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
9 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Lechaio Dorf in der Nähe von Corinth, Maisonette 107 qm. 3 Stockwerke erhöhten Erdgeschoss -…
$186,458
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 179 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 m2, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, …
$314,649
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 165 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmern,…
$306,984
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Assos Lechaio in der Nähe von Korinth, Einfamilienhaus von 125 qm. auf einem Grundstück von …
$221,419
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 260 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$342,406
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Kato Assos in der Nähe von Corinth, voll möblierte Maisonette 50 m2 2 Stockwerke (Erdgeschos…
$104,883
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kato Assos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kato Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Kato Assos Corinthia - a home with soul. For sale a partly furnished detached house that rad…
$279,688
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Zu verkaufen - Wohnhaus - Korinthia: Assos-Lechaio 135m2, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 WC…
$139,844
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kato Assos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kato Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 224 m²
Kato Assos Dorf in der Nähe von Corinth, Maisonette von 224 qm 2 Stockwerke (bebautes Erdges…
$326,302
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Assos Lechaio, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen