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Ferienhäuser in Municipal Unit of Paralia, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm in Western Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$141,685
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einer Küche, einem…
$531,319
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 352 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 352 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$3,78M
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