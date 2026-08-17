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Ferienhäuser in Municipal Unit of Solygeia, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 165 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$743,846
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 210 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$649,390
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 120 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$425,181
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 247 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 247 qm in Peloponnes. 1. Stock besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$442,654
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Solygeia, Griechenland

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