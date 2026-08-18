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Ferienhäuser in Vrachati, Griechenland

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15 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Korinth, freistehendes Haus von 136 qm Erdgeschoss auf einem G…
$244,727
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Vrachati bei Korinth Einfamilienhaus von 227 qm. 3 Ebenen, auf einem Grundstück von 500 qm u…
$343,783
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth entdeckt dieses schöne freistehende Haus von 215m2 in …
$326,302
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$324,695
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Vrachati in der Nähe von Corinth, neu gebaut Maisonette von 88 m2 1.-2. Stock, in der Nähe d…
$227,246
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
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TekceTekce
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth, Maisonette von 140 qm. 3 Ebenen (Halbgeschoss-Erdgesc…
$279,688
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth, Einfamilienhaus von 80 qm auf einem Grundstück von 30…
$157,324
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$944,567
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
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Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Korinth, Maisonette von 65 m2 möblierte 1.-2. Stock, in sehr g…
$161,986
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Ferienhaus in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus
Vrachati, Griechenland
Fläche 267 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 267 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf das Meer öff…
$495,898
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Semi-Keller besteht aus einem Schlafz…
$318,791
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
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Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schl…
$295,177
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 110 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$227,064
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Zu verkaufen - Wohnhaus - Korinthia: Vocha - 230 qm.3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, 2 Kü…
$268,034
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