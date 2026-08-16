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Ferienhäuser in Municipality of Trifylia, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Rodia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Rodia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Western Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,53M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Filiatra, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Filiatra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$177,106
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Ferienhaus in Kyparissia, Griechenland
Ferienhaus
Kyparissia, Griechenland
Fläche 293 m²
zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 293 qm in Western Peloponnes. Es gibt: Sonnenkollektoren fü…
$259,756
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