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Ferienhäuser in Municipal Unit of Aegio, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Temeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Temeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$439,224
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Ferienhaus in Temeni, Griechenland
Ferienhaus
Temeni, Griechenland
Fläche 450 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 450 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf den Berg öff…
$566,740
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Ferienhaus in Temeni, Griechenland
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Temeni, Griechenland
Fläche 191 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 191 qm in Western Peloponnes. Es gibt: Sonnenkollektoren fü…
$531,319
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Temeni, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Temeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Eastern Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimm…
$295,177
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Aegio, Griechenland

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