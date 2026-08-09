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Ferienhäuser in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

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Ermioni
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Thermisia, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 203 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 203 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdge…
$1,18M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Ermioni, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Ermioni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 210 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 210 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$1,89M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermisia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 109 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$342,406
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Ermioni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Ermioni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Erdgeschoss besteht…
$649,390
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Ermioni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Ermioni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 215 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 215 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss besteht…
$318,791
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermisia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermisia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 124 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$543,126
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

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