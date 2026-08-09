Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Patras
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Municipality of Patras, Griechenland

;
Municipal Unit of Paralia
3
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 352 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 352 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einer Küche, einem…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 360 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimme…
$472,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 144 qm in Western Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$767,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm in Western Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$141,685
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Patras, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen