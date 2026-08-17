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Ferienhäuser in Municipal Unit of Velos, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Velo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Velo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 269 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 269 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$318,791
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Ferienhaus 12 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 12 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 510 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 510 qm in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss besteht aus 6 Sc…
$1,06M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Velo Kokkoni Dorf in Korinth, Maisonette von 160m2 auf einem Grundstück von 190m2 ausgezeich…
$244,727
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Velo, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Velo, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$265,659
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 216 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 216 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 240 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 240 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$306,984
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 128 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 128 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$377,827
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Velos, Griechenland

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