Wohnung in einem Neubau Oak Residence

Oak Residence ist eine exklusive neue Entwicklung in einem der gefragtesten Wohngebiete von Larnaca, Aradippou, direkt hinter Lidl und neben einem schönen öffentlichen Garten. Das Projekt umfasst 8 moderne Apartments: sechs geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und zwei Ein-Zimmer-Wohnungen, entworfen, um ein komfortables und stilvolles Wohnen in einem ruhigen, niederen Viertel zu bieten.

Mit der im April 2027 erwarteten Lieferung bietet Oak Residence Käufern die einzigartige Möglichkeit, ihre Innenräume mit einer großen Auswahl an hochwertigen Oberflächen und Materialien, die auf individuelle Geschmacksrichtungen zugeschnitten sind, anzupassen.

Die Bewohner erwarten gut gebaute, energieeffiziente Häuser mit erstklassigen Einrichtungen, modernem Design und bequemen Annehmlichkeiten – alles in bequemer Reichweite von lokalen Geschäften und Parks, so dass Oak Residence eine ideale Wahl für modernes Wohnen in der Stadt.