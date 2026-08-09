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Hotels in Makarska, Kroatien

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12 immobilienobjekte total found
Hotel 420 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 420 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Wunderschönes Gästehaus mitten im Stadtzentrum. Die Villa hat eine Gesamtfläche von 420 m2 u…
$1,46M
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Hotel 140 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 140 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Anwesen in der 1. Reihe zum Meer im Dorf Zivogosce, Makarska Riviera! Dieses kompakte, dire…
Preis auf Anfrage
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Hotel 336 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 336 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 336 m²
Im absoluten Herzen von Makarska, in einer außergewöhnlich gefragten und selten verfügbaren …
$1,49M
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TekceTekce
Hotel 292 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 292 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 292 m²
Das kürzlich erbaute moderne Gebäude mit insgesamt 5 Apartments befindet sich in einer der r…
$923,020
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Hotel 6 800 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 6 800 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 90
Anzahl der Badezimmer 90
Fläche 6 800 m²
Diese erstklassige Küstengastgewerbeentwicklung an der bosnischen Adriaküste stellt eine ein…
$20,59M
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Hotel 507 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 507 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 507 m²
Eine außergewöhnliche Touristenanlage am Meer in Zaostrog an der Makarska Riviera, 1. Reihe …
$1,83M
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Hotel 800 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 800 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 800 m²
Herrliches Hotel am Wasser an der Makarska Riviera inmitten von Pinien am Strand! Es gibt ei…
$3,23M
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Hotel 835 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 835 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 835 m²
Tolles Apartmenthaus mit 16 Apartments in attraktiver Lage, in erster Reihe am Meer und eine…
$2,31M
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Hotel 411 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 411 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 411 m²
Apart-Haus mit Meerblick und Swimmingpool im äußerst beliebten Makarska! Es liegt 500 Meter …
$1,32M
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Hotel 286 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 286 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 286 m²
Apartmenthaus mit 4 Apartments in toller Lage, nur 40 Meter vom Meer entfernt in Igrane an d…
$857,738
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Hotel in Makarska, Kroatien
Hotel
Makarska, Kroatien
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 10
Einmalige Gelegenheit! Sehr beliebtes Format! Neuer Campingplatz – eine Bungalowsiedlung mit…
$2,06M
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Hotel 533 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 533 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 533 m²
Die erste Zeile – sie ist immer ein Gewinner! Vor allem die erste Linie zum Strand Živogošće…
$2,08M
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