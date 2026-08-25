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Hotels in Grad Split, Kroatien

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Split
11
21 immobilienobjekt total found
Hotel 494 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 494 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 494 m²
Ein atemberaubendes Hotel in einer der begehrtesten Gegenden von Split, nur 5 Gehminuten vom…
$2,97M
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Hotel 330 m² in Trau, Kroatien
Hotel 330 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 330 m²
Wunderschönes Apart-Haus auf der sonnigen Südseite der Halbinsel Čiovo in der ruhigen Bucht …
$1,15M
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Hotel in Trau, Kroatien
Hotel
Trau, Kroatien
Schlafräume 45
Anzahl der Badezimmer 45
Special offer!A brand-new luxury hotel in the Trogir area on the FIRST LINE of the sea!Has i…
Preis auf Anfrage
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Hotel 735 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 735 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 735 m²
Entdecken Sie ein beeindruckendes 5-Sterne-Aparthotel in erstklassiger Lage, nur 100 Meter v…
Preis auf Anfrage
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Hotel in Grad Split, Kroatien
Hotel
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 14
Ausgezeichnetes Hotel der 4-Sterne-Kategorie im Zentrum von Split! Vorteilhafte Lage! Das Ho…
$4,62M
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Hotel in Grad Split, Kroatien
Hotel
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Top-Angebot!!! Hotel zum Verkauf im Zentrum von Split, nur 200 Meter vom Diokletianpalast un…
$2,82M
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TekceTekce
Hotel 370 m² in Trau, Kroatien
Hotel 370 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 370 m²
Nur 110 Meter vom kristallklaren Wasser der Adria entfernt, auf der bezaubernden Insel Čiovo…
$1,49M
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Hotel 125 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 125 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 125 m²
Ein geräumiges 125 m2 großes touristisches Anwesen befindet sich in einer der exklusivsten V…
$914 384
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Hotel 690 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 690 m²
Grad Split, Kroatien
Fläche 690 m²
Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit erwartet Sie im Herzen von Split – eine Touris…
$5,21M
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Hotel 400 m² in Trau, Kroatien
Hotel 400 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Preis gesenkt! Der vorherige Preis betrug 650.000 EUR!Heißer Verkauf!Gästehaus mit außergewö…
$680 472
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Hotel 1 250 m² in Trau, Kroatien
Hotel 1 250 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 1 250 m²
Wunderschönes 3-Sterne-Hotel in der Gegend von Trogir, 80 Meter vom Meer und der Strandlinie…
$3,43M
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Hotel in Grad Split, Kroatien
Hotel
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 56
Anzahl der Badezimmer 56
4-Sterne-Strandhotel zum Verkauf in einem Luxusvorort von Split mit 75 % Auslastung an 365 T…
$23,08M
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Hotel 505 m² in Trau, Kroatien
Hotel 505 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 505 m²
Einzigartiges Apartmenthaus mit 10 Apartments zur Miete, nur 50 m vom Kiesstrand und dem Mee…
Preis auf Anfrage
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Hotel 460 m² in Trau, Kroatien
Hotel 460 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 460 m²
Der Preis ging von 750 000 Euro auf 700 000 Euro zurück! Apart-Hotel für 6 Apartments mit Sw…
$1,21M
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Hotel 244 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 244 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 244 m²
Hotel mit neun Deluxe-Zimmern in Split, 1. Reihe zum Meer! Ein 2022–2023 fertiggestelltes L…
$2,74M
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Hotel 299 m² in Trau, Kroatien
Hotel 299 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 299 m²
Apart-Haus mit 5 Apartments nur 30 Meter vom Strand von Slatina auf der Ciovo-Halbinsel (zwe…
$749 954
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Hotel 80 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 80 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 80 m²
Fertige Tourismusinvestition: Vollständig renoviertes Steinhaus mit vier Mietwohnungen in de…
$740 766
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Hotel 212 m² in Trau, Kroatien
Hotel 212 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 212 m²
Dieses außergewöhnliche Strand-Apartmenthaus zum Verkauf auf der schönen Insel Drvenik Mali …
$1,94M
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Hotel 170 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 170 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 170 m²
Luxuriöses Boutique-Hotel zum Verkauf in der Altstadt von Split – Exklusive UNESCO-Immobilie…
Preis auf Anfrage
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Hotel 160 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 160 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 160 m²
Der Preis sank von 1.990.000 Euro auf 1.700.000 Euro! Dieses atemberaubende Boutique-Anwesen…
Preis auf Anfrage
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Hotel 440 m² in Trau, Kroatien
Hotel 440 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Schönes luxuriöses Apartmenthaus mit Schwimmbad, 1. Reihe zum Meer und zur Marina im kleinen…
$2,29M
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Eigenschaftstypen in Grad Split

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