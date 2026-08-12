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Hotels in Grad Zadar, Kroatien

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Zadar
18
19 immobilienobjekte total found
Hotel 2 200 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 2 200 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 35
Anzahl der Badezimmer 35
Fläche 2 200 m²
Ein super attraktives Familienhotel in erster Reihe zum Meer, nahe der kleinen Stadt Posedar…
$4,00M
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Hotel 365 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 365 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 365 m²
Dieses geräumige Apart-Haus befindet sich im berühmten Elite-Touristenziel Diklo, Zadar, nur…
$1,94M
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Hotel in Grad Zadar, Kroatien
Hotel
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 69
Anzahl der Badezimmer 69
Zum Verkauf steht ein charmantes mediterranes Camp, das sich in einer malerischen Stadt in d…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Hotel 375 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 375 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 375 m²
Einzigartige Touristenimmobilie in der 1. Reihe im Raum Zadar - Hotel mit Restaurant!Diese v…
$1,81M
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Hotel 600 m² in Kozino, Kroatien
Hotel 600 m²
Kozino, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 600 m²
Ein wunderschönes Apartmenthaus mit 5 Luxusapartments liegt nur 150 m vom kristallklaren Mee…
$3,20M
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Hotel 651 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 651 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 651 m²
Eingebettet in einer außergewöhnlichen Lage, nur einen Steinwurf vom idyllischen Strand entf…
$2,29M
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Hotel 400 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 400 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 400 m²
Diese wunderschöne Apartmentvilla zum Verkauf befindet sich in der ersten Reihe zum Meer, nu…
$3,54M
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Hotel 566 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 566 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 566 m²
Aparthaus mit wunderschöner Aussicht und Außenpool in der Gegend von Diklo Beach in der Nähe…
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 880 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 1 880 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 27
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 880 m²
Aparthotel direkt am Strand, nicht weit von Novalja und nur wenige Minuten von den schönsten…
$6,06M
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Hotel 258 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 258 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Apartmenthaus mit einem geräumigen Garten im Gebiet von Zadar, nur 80 Meter vom Meer entfern…
$615,684
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Hotel 343 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 343 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
In der Nähe von Zadar, 600 Meter vom Meer entfernt, bieten wir Ihnen gerne ein Apartmenthaus…
$1,49M
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Hotel 350 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 350 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf steht eine luxuriöse Gästevilla mit 3 Apartments in bester Lage auf der Insel Vi…
$1,04M
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Hotel 1 648 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 1 648 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 25
Fläche 1 648 m²
Einzigartiges neues Resort nur 50 Meter vom Meer entfernt, mit 6 Villen und 6 Apartments an …
$5,72M
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Hotel 580 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 580 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 580 m²
Ein schönes Apart-Hotel in einer außergewöhnlichen Lage, in erster Reihe zum Meer in einem r…
$2,12M
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Hotel 550 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 550 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 550 m²
In einer außergewöhnlichen Lage, in der ersten Reihe am Meer, in einem ruhigen und attraktiv…
$3,03M
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Hotel 1 299 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 1 299 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 1 299 m²
Ein luxuriöses 4****-Hotel in Toplage in Zadar, nur 800 Meter von wunderschönen Stränden ent…
$11,44M
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Hotel 182 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 182 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 182 m²
Dringend! Alter Preis war 1.300.000 EUR, neuer Preis ist 997.000 EUR!Apart-Hotel mit 6 Apart…
$1,17M
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Hotel 1 200 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 1 200 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 24
Fläche 1 200 m²
Ein wunderbares Hotel in einem der beliebtesten Viertel von Zadar - Borik!Schöne Aussicht au…
$3,46M
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Hotel 415 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 415 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
Zum Verkauf steht ein wunderschönes zweigeschossiges Haus mit einer Gesamtfläche von 415 m²,…
$1,48M
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