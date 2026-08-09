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Hotels in Grad Makarska, Kroatien

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Makarska
12
Makarska rivijera
10
22 immobilienobjekte total found
Hotel 420 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 420 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Wunderschönes Gästehaus mitten im Stadtzentrum. Die Villa hat eine Gesamtfläche von 420 m2 u…
$1,46M
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Hotel 140 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 140 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Anwesen in der 1. Reihe zum Meer im Dorf Zivogosce, Makarska Riviera! Dieses kompakte, dire…
Preis auf Anfrage
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Hotel 336 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 336 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 336 m²
Im absoluten Herzen von Makarska, in einer außergewöhnlich gefragten und selten verfügbaren …
$1,49M
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TekceTekce
Hotel 292 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 292 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 292 m²
Das kürzlich erbaute moderne Gebäude mit insgesamt 5 Apartments befindet sich in einer der r…
$923,020
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Hotel 6 800 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 6 800 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 90
Anzahl der Badezimmer 90
Fläche 6 800 m²
Diese erstklassige Küstengastgewerbeentwicklung an der bosnischen Adriaküste stellt eine ein…
$20,59M
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Hotel 507 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 507 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 507 m²
Eine außergewöhnliche Touristenanlage am Meer in Zaostrog an der Makarska Riviera, 1. Reihe …
$1,83M
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Hotel 720 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 720 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 720 m²
Ein modernes, kürzlich erbautes Apartmenthaus mit vier Apartments, Pool und Fitnessraum befi…
$957,633
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Hotel 800 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 800 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 800 m²
Herrliches Hotel am Wasser an der Makarska Riviera inmitten von Pinien am Strand! Es gibt ei…
$3,23M
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Hotel 835 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 835 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 835 m²
Tolles Apartmenthaus mit 16 Apartments in attraktiver Lage, in erster Reihe am Meer und eine…
$2,31M
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Hotel 411 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 411 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 411 m²
Apart-Haus mit Meerblick und Swimmingpool im äußerst beliebten Makarska! Es liegt 500 Meter …
$1,32M
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Hotel 286 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 286 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 286 m²
Apartmenthaus mit 4 Apartments in toller Lage, nur 40 Meter vom Meer entfernt in Igrane an d…
$857,738
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Hotel 360 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 360 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 360 m²
Dieses seltene Touristenobjekt mit 8 Ferienwohnungen liegt direkt im Zentrum von Podgora, nu…
$1,43M
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Hotel 377 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 377 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 377 m²
Atemberaubendes Apartmenthaus im malerischen Tučepi an der bezaubernden Makarska Riviera. Di…
$1,03M
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Hotel 265 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 265 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Großes Appartementhaus in Tucepi, nur 60 Meter vom Meer entfernt, oberhalb der Straße.Ein Ha…
$594,698
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Hotel in Makarska, Kroatien
Hotel
Makarska, Kroatien
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 10
Einmalige Gelegenheit! Sehr beliebtes Format! Neuer Campingplatz – eine Bungalowsiedlung mit…
$2,06M
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Hotel 400 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 400 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Freistehendes Apart-Haus im beliebten Baska Voda an der Makarska Riviera mit herrlichem Meer…
Preis auf Anfrage
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Hotel 500 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 500 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 500 m²
Großartiges touristisches Anwesen mit 12 Wohneinheiten in vorteilhafter Lage, nur 200 Meter …
$2,88M
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Hotel 720 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 720 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 720 m²
Luxuriöses touristisches Anwesen mit 4 Apartments in Podgora in der Nähe des fanatischen Mak…
$2,77M
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Hotel 352 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 352 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 352 m²
Ein neuer freistehender Wohnhaus in der Nähe des Meeres in Tučepi, nur 130 Meter vom Meer en…
$892,047
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Hotel 360 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 360 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Ein atemberaubendes dreistöckiges Haus mit Swimmingpool im traditionellen dalmatinischen Sti…
$685,047
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Hotel 1 141 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 1 141 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 141 m²
Apart-Hotel mit 8 Apartments in Tucepi, nur 70 Meter vom Meer entfernt, mit Hallenbad! Die G…
$4,92M
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Hotel 533 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 533 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 533 m²
Die erste Zeile – sie ist immer ein Gewinner! Vor allem die erste Linie zum Strand Živogošće…
$2,08M
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