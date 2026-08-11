Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Crikvenica
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Grad Crikvenica, Kroatien

;
Crikvenica
9
17 immobilienobjekte total found
Hotel 370 m² in Dramalj, Kroatien
Hotel 370 m²
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 370 m²
Villa mit beeindruckendem Blick auf das Meer und mit Swimmingpool ca. 1 km vom Strand entfer…
$2,40M
Eine Anfrage stellen
Hotel 800 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 800 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Wunderschönes Apartmenthaus von 800 m², zweite Reihe zum Meer auf einem Grundstück von 2000 …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 610 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 610 m²
Crikvenica, Kroatien
Fläche 610 m²
Touristenimmobilie mit mehreren Apartments und fantastischem Meerblick in der Gegend von Cri…
$1,21M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Hotel 400 m² in Selce, Kroatien
Hotel 400 m²
Selce, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Aparthotel mit herrlichem Meerblick in Selce ca. 200 Meter vom Meer entfernt! Die Gesamtflä…
$980,709
Eine Anfrage stellen
Hotel 364 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 364 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 364 m²
Wunderschönes Touristenanwesen mit 7 Wohnungen in Jadranovo, Crikvenica, mit Meerblick, 500 …
$594,134
Eine Anfrage stellen
Hotel 520 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 520 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 520 m²
Wunderschönes Anwesen mit Pool zu verkaufen in Crikvenica, nur 50 Meter vom Meer entfernt in…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 350 m² in Dramalj, Kroatien
Hotel 350 m²
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
DRAMALJ – Exzellentes Apartmenthaus, 130 Meter vom Meer entfernt!Wir bieten ein schönes und …
$783,401
Eine Anfrage stellen
Hotel 440 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 440 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 440 m²
Tolles Touristenobjekt in Crikvenica, 300 Meter vom Meer entfernt, mit Meerblick, mit Swimmi…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Hotel 300 m² in Dramalj, Kroatien
Hotel 300 m²
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Apart-Haus 150 Meter vom Meer entfernt in Selce, Region Crikvenica! Die Gesamtfläche beträgt…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 300 m² in Dramalj, Kroatien
Hotel 300 m²
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Einzigartiges Apartmenthaus mit 5 Apartments in Dramalj! Zu verkaufen: Luxus-Apartmenthaus i…
$914,920
Eine Anfrage stellen
Hotel 630 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 630 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 630 m²
Ausgezeichnete Investitionsimmobilie in Crikvenica – 5-Sterne-Boutique-Hotel im Bau! Die Fer…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Hotel 178 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 178 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 178 m²
CRIKVENICA – Luxuriöser Neubau mit Meerblick, nur 200 Meter von der Küste entfernt! Wohnfläc…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Hotel 340 m² in Jadranovo, Kroatien
Hotel 340 m²
Jadranovo, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
CRIKVENICA, JADRANOVO – Geräumiges und funktionales Haus mit vier separaten Wohneinheiten, n…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Hotel 352 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 352 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 352 m²
Luxus Villa am Meer zum Verkauf in Crikvenica – 4 Wohneinheiten, Pool & Meerblick!Nur 700 Me…
$982,606
Eine Anfrage stellen
Hotel 550 m² in Dramalj, Kroatien
Hotel 550 m²
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Apart-Haus mit 4 Wohnungen mit Meerblick in Crikvenica, 400 Meter vom Meer entfernt, mit her…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 230 m² in Crikvenica, Kroatien
Hotel 230 m²
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Haus mit 5 Wohnungen in Jadranovo, Crikvenica – sehr typisch! Es ist nur 350 Meter vom Meer …
$594,134
Eine Anfrage stellen
Hotel 5 000 m² in Selce, Kroatien
Hotel 5 000 m²
Selce, Kroatien
Zimmer 60
Fläche 5 000 m²
Crikvenica, Selce, Hotel in sehr schöner Lage, nur 10 m vom kristallklaren türkisfarbenen Me…
$9,23M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Grad Crikvenica

gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen