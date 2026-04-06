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Hotels in Grad Mali Losinj, Kroatien

Mali Lošinj
5
5 immobilienobjekte total found
Hotel 266 m² in Mali Lošinj, Kroatien
Hotel 266 m²
Mali Lošinj, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 266 m²
Haus mit drei Wohnungen in einem ruhigen Teil der Insel Mali Losinj, 500 m vom Meer entfernt…
$943,986
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Hotel 330 m² in Mali Lošinj, Kroatien
Hotel 330 m²
Mali Lošinj, Kroatien
Fläche 330 m²
Außergewöhnliches Gebäude in der 1. Reihe zum Meer im berühmten Touristenort Mali Losinj! Di…
$2,09M
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Hotel 300 m² in Mali Lošinj, Kroatien
Hotel 300 m²
Mali Lošinj, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Außergewöhnliches Apartmenthaus in toller Lage erste Reihe zum Meer auf Mali Losinj! Das Anw…
$1,33M
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Hotel 825 m² in Mali Lošinj, Kroatien
Hotel 825 m²
Mali Lošinj, Kroatien
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 825 m²
Erstaunliche touristische Immobilie zum Verkauf auf der Insel Mali Losinj, nur 200 Meter vom…
$2,76M
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Hotel 700 m² in Mali Lošinj, Kroatien
Hotel 700 m²
Mali Lošinj, Kroatien
Fläche 700 m²
Tolles Angebot für ein Mini-Hotel direkt am Wasser auf der Insel Mali Losinj – nur 20 Meter …
$3,83M
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